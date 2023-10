Salon shopping et artisanat Salle Louis Bicorne Escoville, 4 novembre 2023, Escoville.

Escoville,Calvados

L’association le Calvados Mölkky Club vous convie à son salon shopping et artisanat. De la mode femme, aux chaussures et accessoires, aux bijoux, en passant par de l’artisanat, des bougies, des savons, des tatouages ou autres objets d’art, des choses qui se mangent, se boivent et s’observent il y en aura pour tous les goûts !.

Samedi 2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Salle Louis Bicorne

Escoville 14850 Calvados Normandie



The Calvados Mölkky Club association invites you to its shopping and craft fair. From women’s fashions, shoes and accessories, to jewelry, crafts, candles, soaps, tattoos and other objets d’art, things to eat, drink and watch, there’ll be something for everyone!

La asociación Calvados Mölkky Club le invita a su feria de compras y artesanía. Desde moda femenina, zapatos y accesorios, hasta joyas, artesanía, velas, jabones, tatuajes y otros objetos de arte, cosas para comer, beber y ver, ¡hay para todos los gustos!

Der Verein le Calvados Mölkky Club lädt Sie zu seiner Shopping- und Kunsthandwerksmesse ein. Von Damenmode, Schuhen und Accessoires über Schmuck bis hin zu Kunsthandwerk, Kerzen, Seifen, Tattoos oder anderen Kunstobjekten, Dingen, die man essen, trinken und betrachten kann – es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

