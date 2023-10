Loto – Monts de Châlus Basket Salle Louis Aragon Châlus, 17 novembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Loto organisé par le MCB – Monts de Châlus Basket

Ouverture des portes à 19h.

À gagner : bons d’achat, robot cuiseur moulinex, tv 60cm led hd, 2 jambons de pays, 5 paniers garnis, box bien être, champagne,…

14 parties à la landaise + 1 partie spéciale.

Tarifs carton : 1 = 1.50€ / plaque de 6 = 8€ / plaque de 8 = 11€ / plaque de 12 = 16€ / plaque de 18 = 20€, non échangeables. Réservation possible (nom, lieu, numéro de tél. et nombre de personnes).

Sandwichs, gâteaux et buvette sur place. Venez nombreux !.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Salle Louis Aragon place Salvador Allende

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by MCB – Monts de Châlus Basket

Doors open at 7pm.

To be won: gift vouchers, moulinex food processor, 60cm led hd tv, 2 local hams, 5 baskets of goodies, wellness box, champagne, etc.

14 Landaise-style games + 1 special game.

Cardboard prices: 1 = 1.50? / plate of 6 = 8? / plate of 8 = 11? / plate of 12 = 16? / plate of 18 = 20?, non-exchangeable. Reservations possible (name, place, tel. number and number of people).

Sandwiches, cakes and refreshments on site. Come one, come all!

Loto organizado por el MCB – Monts de Châlus Basket

Apertura de puertas a las 19h.

Para ganar: vales de compra, un robot de cocina moulinex, un televisor led hd de 60 cm, 2 jamones locales, 5 cestas de golosinas, una caja de bienestar, champán, etc.

14 juegos tipo landesa + 1 juego especial.

Precios de los cartones: 1 = 1,50 € / plato de 6 = 8 € / plato de 8 = 11 € / plato de 12 = 16 € / plato de 18 = 20 €, no intercambiables. Posibilidad de reserva (nombre, lugar, número de tel. y número de personas).

Bocadillos, pasteles y refrescos disponibles. ¡Esperamos verle allí!

Lotto, organisiert vom MCB – Monts de Châlus Basket

Öffnung der Türen um 19 Uhr.

Zu gewinnen gibt es: Einkaufsgutscheine, Moulinex-Kochmaschine, 60cm Led-HD-Fernseher, 2 Schinken aus der Region, 5 Präsentkörbe, Wellness-Box, Champagner,…

14 Partien à la landaise + 1 Sonderpartie.

Preis pro Karton: 1 = 1.50? / 6er-Platte = 8? / 8er-Platte = 11? / 12er-Platte = 16? / 18er-Platte = 20?, nicht umtauschbar. Reservierungen sind möglich (Name, Ort, Telefonnummer und Anzahl der Personen).

Sandwiches, Kuchen und Getränke vor Ort. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus