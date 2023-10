CinéPlus – Sexygénaires Salle Louis Aragon Châlus, 21 octobre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

France 2023. Une comédie de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Marie Bunel… Durée : 1h20.

À soixante ans passés, deux amis en proie à des difficultés financières vont tirer profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité. L’un est encore beau, l’autre ne l’a jamais été. Mais au-delà du jeu des apparences, qu’est ce vraiment que d’avoir l’âge de la retraite aujourd’hui ?.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle Louis Aragon place du champ de foire

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



France 2023. A comedy by Robin Sykes with Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Marie Bunel… Running time: 1h20.

At sixty years of age, two friends in the throes of financial difficulties are going to make the most of their image in the world of fashion and advertising. One is still handsome, the other never was. But beyond the game of appearances, what does it really mean to be of retirement age today?

Francia 2023. Una comedia de Robin Sykes con Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Marie Bunel… Duración: 1 hora y 20 minutos.

A los sesenta años, dos amigos con dificultades económicas van a sacar partido de su imagen en el mundo de la moda y la publicidad. Una sigue siendo guapa, la otra nunca lo ha sido. Pero más allá de las apariencias, ¿qué significa realmente estar hoy en edad de jubilarse?

Frankreich 2023. Eine Komödie von Robin Sykes mit Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Marie Bunel… Dauer: 1h20.

Mit über sechzig Jahren machen sich zwei Freunde, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, ihr Image in der Mode- und Werbebranche zu Nutze. Der eine ist immer noch schön, der andere war es nie. Aber was bedeutet es wirklich, heute im Rentenalter zu sein?

