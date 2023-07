« Partir en livre » Vente de livres d’occasion Salle Lothécia Le Verdon-sur-Mer, 13 juillet 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Journée organisée dans le cadre de « Partir en livre » première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes. Ventes de livres d’occasion à petits prix et livres de poches pour les parents à 1€..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 18:30:00. .

Salle Lothécia

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Day organized as part of « Partir en livre », the first event to promote the pleasure of reading among young people. Sales of second-hand books at low prices and pocket books for parents at 1?.

Jornada organizada en el marco de « Partir en livre », primera manifestación para promover el placer de la lectura entre los jóvenes. Venta de libros de segunda mano a bajo precio y libros de bolsillo para padres a 1?

Dieser Tag wird im Rahmen von « Partir en livre » organisiert, der ersten Veranstaltung, die das Lesevergnügen von Jugendlichen fördert. Verkauf von gebrauchten Büchern zu kleinen Preisen und Taschenbücher für Eltern für 1?

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Médoc Atlantique