Rencontres de l’AMTP Quercy et bal traditionnel Salle l’Ostal Rampoux, 27 janvier 2024, Rampoux.

Rampoux,Lot

A l’occasion de son Assemblée Générale, l’Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ) vous propose trois rencontres de musiciens, chanteurs et danseurs traditionnels en journée.

Ces rencontres seront suivies d’un bal traditionnel avec les musiciens et chanteurs présents en journée et les différents groupes invités.

Organisation en partenariat avec Los Barjacaires.

2024-01-27 14:00:00 fin : 2024-01-27 . EUR.

Salle l’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



On the occasion of its General Assembly, the Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ) proposes three meetings of traditional musicians, singers and dancers during the day.

These meetings will be followed by a traditional ball with the musicians and singers present during the day and the various invited groups.

Organization in partnership with Los Barjacaires

Con motivo de su Asamblea General, la Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ) propone tres encuentros de músicos, cantantes y bailarines tradicionales a lo largo del día.

Estos encuentros irán seguidos de un baile tradicional con los músicos y cantantes presentes durante la jornada y los distintos grupos invitados.

Organizado en colaboración con Los Barjacaires

Anlässlich ihrer Generalversammlung bietet Ihnen die Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ) tagsüber drei Treffen von traditionellen Musikern, Sängern und Tänzern an.

Im Anschluss an diese Treffen findet ein traditioneller Ball mit den tagsüber anwesenden Musikern und Sängern und den verschiedenen Gastgruppen statt.

Organisation in Partnerschaft mit Los Barjacaires

