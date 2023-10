Concours de soupes du Jardin Bourian Salle l’Ostal Rampoux, 12 novembre 2023, Rampoux.

Rampoux,Lot

Ce concours de soupes est organisé par les Jardiniers Bourians.

Concours de la meilleure soupe ! Inscrivez-vous !

Venez nous présenter vos meilleures soupes et échanger vos recettes ou vos secrets !

Réservez le repas du midi, apportez vos couverts !

Les enfants aussi peuvent participer ! Viens confectionner la soupe des enfants pour le concours du Jardin Bourian !!!.

2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

Salle l’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



This soup competition is organized by Les Jardiniers Bourians.

Competition for the best soup! Sign up now!

Come and show us your best soups and share your recipes or secrets!

Reserve your lunch, and bring your cutlery!

Children can take part too! Come and make the children’s soup for the Jardin Bourian competition!

Este concurso de sopas está organizado por Les Jardiniers Bourians.

¡Concurso de la mejor sopa! ¡Inscríbase ya!

Venga a mostrarnos sus mejores sopas y a compartir sus recetas y secretos

Reserve su comida y traiga sus cubiertos

¡Los niños también pueden participar! ¡Ven a preparar la sopa infantil del concurso Jardin Bourian!

Dieser Suppenwettbewerb wird von den Jardiniers Bourians organisiert.

Wettbewerb um die beste Suppe! Melden Sie sich an!

Stellen Sie uns Ihre besten Suppen vor und tauschen Sie Ihre Rezepte oder Geheimnisse aus!

Reservieren Sie das Mittagessen, bringen Sie Ihr Besteck mit!

Auch Kinder können mitmachen! Komm und koche die Kindersuppe für den Wettbewerb des Jardin Bourian!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Cazals-Salviac