Concert à l’Ostal Salle L’Ostal Rampoux, 6 octobre 2023, Rampoux.

Rampoux,Lot

Le P’tit Bourg Bouge organise une grande soirée concert avec les groupes Grumpy O Sheep, Tchaï Kolektiv et DJ Pushit.

Venez nombreux !.

2023-10-06 19:00:00

Salle L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



Le P’tit Bourg Bouge is organizing a big concert evening with the bands Grumpy O Sheep, Tchaï Kolektiv and DJ Pushit.

Come one, come all!

Le P’tit Bourg Bouge organiza una gran velada de conciertos con los grupos Grumpy O Sheep, Tchaï Kolektiv y DJ Pushit.

¡Venga uno, vengan todos!

Le P’tit Bourg Bouge organisiert einen großen Konzertabend mit den Gruppen Grumpy O Sheep, Tchaï Kolektiv und DJ Pushit.

Kommen Sie zahlreich!

