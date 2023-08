Repas et bal trad Salle L’Ostal Rampoux, 11 septembre 2023, Rampoux.

Rampoux,Lot

L’Association Los Barjacaires vous propose une initiation de danses traditionnelles suivie d’un bal trad..

2023-09-11 19:00:00 fin : 2023-09-11 . .

Salle L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



The Los Barjacaires Association offers an introduction to traditional dances, followed by a trad ball.

La Asociación Los Barjacaires ofrece una introducción a los bailes tradicionales, seguida de un baile tradicional.

Der Verein Los Barjacaires bietet Ihnen eine Einführung in traditionelle Tänze, gefolgt von einem Bal Trad.

