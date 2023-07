Les plus beaux dimanches de Bergues salle Looten, rue Léon Clayes, Bergues (59) Les plus beaux dimanches de Bergues salle Looten, rue Léon Clayes, Bergues (59), 30 juillet 2023, . Les plus beaux dimanches de Bergues Dimanche 30 juillet, 15h00 salle Looten, rue Léon Clayes, Bergues (59) gratuit Animation sur kiosque placé sur la grand place de Bergues, au milieu du marché artisanal hebdomadaire estival. De l’espace pour danser. source : événement Les plus beaux dimanches de Bergues publié sur AgendaTrad salle Looten, rue Léon Clayes, Bergues (59) salle Looten, rue Léon Clayes, 59380 Bergues, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44072 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T15:00:00+02:00 – 2023-07-30T19:00:00+02:00

2023-07-30T15:00:00+02:00 – 2023-07-30T19:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle Looten, rue Léon Clayes, Bergues (59) Adresse salle Looten, rue Léon Clayes, 59380 Bergues, France Age max 110 Lieu Ville salle Looten, rue Léon Clayes, Bergues (59)

salle Looten, rue Léon Clayes, Bergues (59) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//