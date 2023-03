Concert de Morgan Renaud Salle Loar – Complexe sportif Taulé Taulé Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Taulé . Le comité des fêtes de Taulé vous invite à une soirée concert salle Loar le 15 Avril ! Au programme, l’artiste Morgan Renaud revisitera le registre de Renaud et interprétera quelques créations personnelles. Morgan Renaud originaire du Pays de morlaix , actuellement basé dans les Côtes d’Armor est en tournée pour toute la saison à travers la France. Passionné depuis tout petit par l’artiste original il a su travailler la voix et le look afin de garantir un moment sympathique aux amateurs de Renaud, et aux autres !!! La fin de soirée sera assuree par un Dj pour une belle ambiance ! Une petite restauration galette saucisse par le comité des fêtes

Réservation disponible sur Helloasso.com comitedesfetestaule@outlook.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063276966457

