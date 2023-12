PROJET 89 Salle Lino Ventura Athis-Mons, 8 décembre 2023 19:30, Athis-Mons.

PROJET 89 Vendredi 8 décembre, 20h30 Salle Lino Ventura

Projet 89

Création 2022

A partir de 14 ans

Durée 2h

Chute du mur de Berlin, massacre de la Place Tiananmen, bicentenaire de la révolution française etc., l’année 1989 marque un tournant majeur dans l’histoire récente et sa mémoire est saturée. Projet 89 veut mettre la scène à l’épreuve de la confusion historique.

En piochant dans une collecte de souvenirs, des documents et leurs biographies, cinq interprètes cherchent à recomposer, trente ans après, un paysage de 89 pour explorer le sentiment (du) politique et l’expérience intime d’un moment historique.

Bande annonce

Dossier de diffusion

Ecriture collective

Avec Olivier Boréel, Frédéric Fachéna, Jana Klein, Didier Léglise, Ydire Saïdi

Avec la participation de Rose Guégan

Mise en scène Fanny Gayard

Regard dramaturgique Agathe Dumont

Assistanat à la mise en scène Estelle Courtemanche

Régie générale et lumière Thibault Lecaillon

Son et vidéo Didier Léglise

Costumes Marguerite Lantz

Collaboration lumière et espace Laurent Vergnaud

Chargé de production Vincent Larmet

Production Compagnie Sans la nommer

Coproduction Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, L’Atelier du Plateau à Paris, Théâtre-Studio à Alfortville, Maison du développement culturel – Ville de Gennevilliers

Avec l’aide à la création et la reprise de la DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture

Avec l’aide à la création de la Région Ile-de-France

Avec l’aide à la résidence artistique et culturelle de la Ville de Paris

Soutiens à la résidence Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, L’Atelier du Plateau à Paris, Théâtre Paris Villette-Le Grand Parquet, Lilas en Scène aux Lilas

Partenariat Ecole d’ingénieur IMAC – ESIPE

Salle Lino Ventura Athis Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

