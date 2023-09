Devenez un oiseau migrateur ! Jeux pour les familles Salle Lieu Infini des Possibles Mallemort, 8 octobre 2023, Mallemort.

Devenez un oiseau migrateur : Jeux de société à Mallemort

Catherine propose aux familles de venir la rejoindre à Mallemort. Le « Lieu Infini des Possibles » est un tiers-lieu qui vient d’ouvrir et accueille une grande variété d’activités pour petits et grands. Une exposition photo d’oiseaux sera en place, et pourra être également présentée aux participants.

Venez découvrir la migration des oiseaux en famille ! Prenez votre envol, évitez les obstacles, affrontez les dangers et essayez d’atteindre au plus vite votre destination. Différents jeux de société vous permettront de mieux comprendre le monde des oiseaux, la diversité de leurs comportements et modes de vie, tout en vous amusant.

A partir de 6 ans

42 Rue Fernand Pauriol Mallemort Mallemort 13370 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur pays.salonais@lpo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00

