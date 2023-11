Soirée Paella organisé par le Miremont Twirling Club Salle L’Horizon Miremont, 9 décembre 2023, Miremont.

Le MTC vous propose son premier repas de la saison le samedi 9 décembre 2023, à la salle Horizon de Miremont

Envie d’une bonne paella? N’attendez plus et venez la déguster avec nous

En plus d’un bon petit repas, nous avons la présence du groupe de musique Carry On qui va enflammer le danceflor

Pour vous inscrire contactez Lucie, au : 06 33 31 86 39

CHANGEMENTS :

– paiement lors de la réservation OU le soir du repas

– prolongation des incriptions jusqu’au 2 décembre

On vous attend nombreux

Le MTC

Salle L’Horizon avenue du stade miremont Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « twirling.miremont@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

