Miremont Vide ta chambre Salle L’Horizon Miremont, 3 décembre 2023, Miremont. Vide ta chambre Dimanche 3 décembre, 09h00 Salle L’Horizon Le 3 décembre 2023. Vide ta chambre à la salle horizon de Miremont !!

Venez vendre ou acheter avant les fêtes de Noël !!

Pour s’inscrire des dossiers sont disponibles à la Mairie de Miremont !

Attention, place limitée. Premier arrivé, premier servi Tout dossier incomplet ne sera pas valable.

Merci, à bientôt !!

BANG Salle L’Horizon avenue du stade miremont Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « asso.bang@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

