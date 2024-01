Time To Tell – Cie L’Unijambiste Salle L’Hermine Plouha, jeudi 25 janvier 2024.

Plouha

Spectacle hors les murs, rendez-vous à L’Hermine (Plouha). Récit et jonglage. Durée : 1h20. Dès 10 ans.

Portrait virtuose et intime du circassien Martin Palisse qui raconte sa maladie, la mucoviscidose, dans un spectacle de jonglage impressionnant. Time to Tell est le récit d’une vie, celle d’un jongleur qui jongle comme il respire. Martin Palisse aborde le rapport à la maladie, à sa maladie, celle qui asphyxie et son incidence dans le rapport aux autres, au temps et dans ses choix de vie. Il prend la parole sous le regard de David Gauchard qui met en scène avec soin son jonglage endurant, lent, physique et sa parole puissante pour dire le combat, l’urgence, l’espoir, le recours à l’art et à la légèreté pour (sur)vivre.

Conception, mise en scène et scénographie : David Gauchard & Martin Palisse

Interprétation : Martin Palisse

Création sonore : Chloé Levoy

Création lumière : Gautier Devoucoux

Régie son et lumière : Laurine Chalon

Presse : Murielle Richard

Salle L’Hermine

Salle L'Hermine
Plouha 22580



