Côtes dArmor . Le Club cartophile des Côtes d’Armor organise une bourse aux timbres, monnaies, cartes postales… Tous les collectionneurs de cartes postales anciennes, de timbres et de monnaies, néophytes ou fins amateurs sont les bienvenus. Exposants particuliers et professionnels. Accès facile, parking gratuit, petite restauration. cpa22620@gmail.com http://bit.ly/3Lt5ZM1 Salle l’Hermine 9, avenue Laënnec Plouha

