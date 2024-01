Théâtre comique « Bouillon d’Oseille » Salle L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage, samedi 27 janvier 2024.

Sartilly-Baie-Bocage Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Le Club Gym Volontaire Plaisir Hayland – GVPH – organise un spectacle de théâtre comique « Bouillon d’Oseille » par la Bande à Philo.

Placement libre.

Buvette, crêpes et gâteaux.

Réservation des places en ligne sur « HELLO ASSO gym volontaire plaisir hayland » ou par téléphone au 06 87 02 10 67 et 06 78 83 30 35.

Salle L’Etoile Sartilly

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-12 par OT MSM Normandie – BIT Genêts