Saison Culturelle >Spectacle « Les madelaines de poulpe » Salle l’Etoile Sartilly-Baie-Bocage, 15 octobre 2023, Sartilly-Baie-Bocage.

Sartilly-Baie-Bocage,Manche

Les enfants sortent leurs parents – Dans le cadre de la programmation jeune public « Un dimanche dans les étoiles » organisé par l’association Amstramgram.

Cirque musical

Compagnie Kadavresky

Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte.

Les Madeleines de poulpe est un spectacle pluridisciplinaire à mi-chemin entre théâtre de rue et cirque reprenant les codes du cabaret, du spectacle burlesque, du charivari dans un humour acrobaticocomique.

Le spectacle réunit sur scène huit bras de poulpes circassiens aux disciplines variées : acrobatie, sangles aériennes, mât chinois, équilibre, théâtre d’objets, jeu clownesque sur une musique live.

Les situations s’enchaînent : un tango à skis laisse la place à un dresseur d’acrobates dans une frénésie de prouesses techniques avec l’humour comme liant.

Tous musiciens, les artistes accordent clavier, trompette, saxophone, percussions, guitare, basse et chant pour accompagner les jeux circassiens dans un univers poétique et burlesque.

Tout public – à partir de 4 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Salle l’Etoile Sartilly

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie



Les enfants sortent leurs parents – As part of the young audience program « Un dimanche dans les étoiles » organized by the Amstramgram association.

Musical circus

Compagnie Kadavresky

Let yourself be carried away by these crazy, energetic and musical madeleines. Each bite is a hymn to pleasure and discovery.

Les Madeleines de poulpe is a multi-disciplinary show halfway between street theater and circus, drawing on the codes of cabaret, burlesque and hullabaloo in an acrobaticocomic humor.

The show brings together eight arms of circus octopus in a variety of disciplines: acrobatics, aerial straps, Chinese mast, balance, object theater, clowning and live music.

One situation follows another: a tango on skis gives way to an acrobatic trainer in a frenzy of technical prowess, with humor as the binder.

The artists are all musicians, tuning keyboard, trumpet, saxophone, percussion, guitar, bass and vocals to accompany the circus games in a poetic, burlesque universe.

For all audiences – ages 4 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Los niños sacan a sus padres – En el marco del programa infantil « Un dimanche dans les étoiles », organizado por la asociación Amstramgram.

Circo musical

Compañía Kadavresky

Déjese llevar por estas magdalenas locas, enérgicas y musicales. Cada bocado es un himno al placer y al descubrimiento.

Les Madeleines de poulpe es un espectáculo multidisciplinar a medio camino entre el teatro de calle y el circo, que utiliza los códigos del cabaret, el burlesque y la algarabía para crear una comedia acrobática.

El espectáculo reúne en escena ocho brazos de pulpo de circo en diversas disciplinas: acrobacia, cintas aéreas, mástil chino, equilibrios, teatro de objetos, clown y música en directo.

Una situación sucede a otra: un tango sobre esquís da paso a un entrenador acrobático en un frenesí de proezas técnicas, con el humor como aglutinante.

Todos los intérpretes son músicos que tocan teclados, trompeta, saxofón, percusión, guitarra, bajo y voz para acompañar los números circenses en un universo poético y burlesco.

Para todos los públicos, a partir de 4 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Kinder führen ihre Eltern aus – Im Rahmen des Programms für junge Zuschauer « Ein Sonntag in den Sternen », das vom Verein Amstramgram organisiert wird.

Musikalischer Zirkus

Compagnie Kadavresky

Lassen Sie sich von diesen verrückten, energiegeladenen und musikalischen Madeleines mitreißen. Jeder Bissen ist eine Hymne an den Genuss und die Entdeckung.

Les Madeleines de poulpe ist ein multidisziplinäres Spektakel auf halbem Weg zwischen Straßentheater und Zirkus, das die Codes des Kabaretts, der Burlesque-Show und des Charivari in einem akrobatisch-komischen Humor aufgreift.

Das Stück vereint auf der Bühne acht zirzensische Krakenarme mit verschiedenen Disziplinen: Akrobatik, Luftgurte, chinesischer Mast, Gleichgewicht, Objekttheater, clowneskes Spiel zu Live-Musik.

Eine Situation jagt die nächste: Ein Tango auf Skiern wird von einem Akrobatendompteur abgelöst, in einem Rausch von technischen Meisterleistungen mit Humor als Bindemittel.

Die Künstler sind alle Musiker und stimmen Keyboard, Trompete, Saxophon, Percussion, Gitarre, Bass und Gesang an, um die Zirkuskunststücke in einem poetischen und burlesken Universum zu begleiten.

Für alle Altersgruppen – ab 4 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie gekauft werden.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche