Fête de la musique Salle L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage, 21 juin 2023, Sartilly-Baie-Bocage.

Sartilly-Baie-Bocage,Manche

Sartilly fête la musique avec la chorale du collège Anatole France, Tapage Nocturne, Dre4m et d’autres !

Buvette et restauration sur place..

2023-06-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

Salle L’Etoile Sartilly

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie



Sartilly celebrates music with the Collège Anatole France choir, Tapage Nocturne, Dre4m and others!

Refreshments and catering on site.

Sartilly celebra la música con el coro del Collège Anatole France, Tapage Nocturne, Dre4m y otros

Refrescos y comida in situ.

Sartilly feiert die Musik mit dem Chor des Collège Anatole France, Tapage Nocturne, Dre4m und anderen!

Getränke und Speisen vor Ort.

