Réunion publique sur la future déchèterie de Couëron Salle l’Estuaire Couëron, mardi 12 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-12 18:30 –

Gratuit : oui Ouvert à tous

Réunion d’information et d’échanges sur la future déchèterie et les aménagements de voirie. Cette réunion permettra de découvrir l’avancement du projet de création de la déchèterie de Pan Loup et de l’aménagement de l’espace public environnant. Ce sera l’occasion de vous présenter plus en détail le projet et d’échanger sur vos questions.

Salle l’Estuaire Couëron 44220