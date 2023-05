Stella Maris Salle l’Estuaire, 4 mars 2023, Couëron.

2023-03-04

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : non 5€ De 6 mois à 5 ans

Dans un dispositif immersif évoquant les paysages naturels, c’est à un voyage sonore et visuel que nous invite Stella Maris. À la frontière entre l’installation sensorielle participative et la sieste,ce spectacle invite à écouter le monde qui nous entoure pour mieux le comprendre.Dans un état proche du sommeil et de la rêverie, une parenthèse enchantée s’ouvre. Le ciel pour couverture, la terre comme matelas et le chant d’une anémone de mer pour oreiller. Un cocon de douceur pour découvrir ce que la nature a de plus beau à nous offrir.

Salle l’Estuaire Couëron 44220

