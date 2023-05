Ateliers autour de l’exposition collectives JAL « Traits Nature » Salle l’escoure, 17 juin 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Ateliers tout public tout au long de la journée aux horaire d’ouvertures de l’exposition

Au programme:

– Atelier » Composition florale et végétale » créations aux crayons et feutres animé par Claire

– Atelier « On y va » créations avec collage animé par Claire

– Atelier « Traces, traits, visage » création autour des lignes du portrait animé par Marie

– Atelier « Le dessin à la pointe du stylo » créations autour du traits et de la lumière animé par Jessica

Tarif : 5€.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 12:30:00. .

Salle l’escoure

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Workshops for the public all day long during the opening hours of the exhibition

On the program:

– Workshop « Floral and vegetal composition » creations with pencils and markers led by Claire

– Workshop « Let’s go » creations with collage animated by Claire

– Workshop « Traces, features, face » creation around the lines of the portrait led by Marie

– Workshop « Le dessin à la pointe du stylo » creations around the lines and the light animated by Jessica

Price : 5?

Talleres para el público en general durante todo el día en el horario de apertura de la exposición

En el programa

– Taller « Composición floral y vegetal » creaciones con lápices y rotuladores a cargo de Claire

– Taller « Let’s go » creaciones con collage dirigidas por Claire

– Taller « Trazos, rasgos, rostro » creaciones en torno a las líneas del retrato dirigido por Marie

– Taller « Le dessin à la pointe du stylo » (El dibujo a la punta del lápiz) – creaciones en torno a las líneas y la luz, dirigido por Jessica

Precio : 5?

Workshops für alle Altersgruppen den ganzen Tag über während der Öffnungszeiten der Ausstellung

Auf dem Programm stehen:

– Workshop « Blumen- und Pflanzenkomposition », Kreationen mit Bleistift und Filzstift, geleitet von Claire

– Atelier « On y va » Kreationen mit Collage, geleitet von Claire

– Atelier « Traces, traits, visage » Kreation rund um die Linien des Porträts, geleitet von Marie

– Atelier « Zeichnen mit der Spitze des Stifts » Kreationen rund um Linien und Licht animiert von Jessica

Preis: 5?

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Médoc Atlantique