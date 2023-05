Exposition collectives JAL « Traits Nature » Salle l’escoure, 14 juin 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Les artistes vous accueillent à l’Escoure.

Ateliers et animations les samedis et dimanches.

Entrée libre

Place de l’Europe, Lacanau, France.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-26 19:00:00. .

Salle l’escoure

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The artists welcome you to the Escoure.

Workshops and animations on Saturdays and Sundays.

Free entrance

Place de l’Europe, Lacanau, France

Los artistas le dan la bienvenida al Escoure.

Talleres y animaciones los sábados y domingos.

Entrada gratuita

Plaza de Europa, Lacanau, Francia

Die Künstler begrüßen Sie in L’Escoure.

Ateliers und Animationen samstags und sonntags.

Freier Eintritt

Place de l’Europe, Lacanau, Frankreich

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Médoc Atlantique