Save the date : le Forum Place Ô Gestes Pays de Retz revient pour une 9e édition du 16 au 18 novembre 2023

Le Forum Place Ô Gestes Pays de Retz, coorganisé par Pornic agglo Pays de Retz, les Communautés de Communes Sud Estuaire, Sud Retz Atlantique et l’association Abilis, revient pour une 9e édition du 16 au 18 novembre 2023 à Sainte-Pazanne (salle des Fraîches, de l’Escale et extérieur entre ces deux salles).

Le Forum Place Ô Gestes est ouvert :

•aux élèves en classe de 4ème et 3ème du Pays de Retz ;

•aux lycéens•aux adultes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle ;

•et au grand public.

Un forum pas comme les autres

Construit en partenariat avec Abilis, Place Ô Gestes Pays de Retz n’est pas un forum des métiers comme les autres. Résolument tourné vers le geste, d’où son nom, il a pour objectifs de :

•faire découvrir une large palette de métiers, par l’expérimentation (présentation d’un poste de travail ou d’un équipement, par exemple) ;

•déconstruire les idées reçues,

•ouvrir le champ des possibles dans l’orientation, quel que soit le statut social, le sexe, l’âge des personnes ;

•mettre en avant les métiers en tension et les métiers atypiques du territoire.

Plus de 75 exposants et 200 métiers

Plus de 75 exposants (entreprises, centres de formation, associations et collectivités), répartis par pôles, présenteront pendant ces quatre demi-journées leurs métiers variés. Parmi les secteurs représentés : la vente, le tourisme, la mer, le transport et la logistique, la transition énergétique ou encore l’éducation, la santé, l’industrie…

S’ajoute à ces 14 pôles, un espace conseil-orientation où des conseillers en insertion socio-professionnelle et en orientation scolaire se tiennent à la disposition des visiteurs pour discuter, clarifier leur projet, les aider à s’orienter… Mais aussi pour les renseigner sur les formations et métiers non représentés sur le Forum.

Le geste, dès l’accueil des visiteurs

À noter que les élèves des lycées professionnels du Bois Tillac (Le Pellerin) et Albert Chassagne (Paimboeuf) sont impliqués dans l’accueil des visiteurs et des exposants, mais aussi dans le service et la restauration. Une poursuite de la logique du geste, par une mise en situation professionnelle en lien avec leur cursus de formation !

À VOS AGENDAS !

Forum Place Ô Gestes 2023

Salle des Fraîches et de l’Escale, Sainte-Pazanne

•Jeudi 16 novembre : de 14h à 16h30

•Vendredi 17 novembre : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

•Samedi 18 novembre : de 9h à 12h30

