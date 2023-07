Intervention publique Salle Les Pilotis, L’Endrevié Blaye-les-Mines, 15 septembre 2023, Blaye-les-Mines.

Intervention publique Vendredi 15 septembre, 18h00 Salle Les Pilotis, L’Endrevié Entrée libre

Cette présentation à deux voix sera l’occasion de faire le point sur les réflexions et recherches en cours à l’occasion de la redéfinition du Musée du verre, installé au cœur du Domaine de la Verrerie : un lieu aux multiples fonctions aménagé dans le courant du 18e siècle, entre exploitation des mines, production de verre et habitation privée. De nouvelles données permettent de mieux appréhender les 300 ans qui ont traversé ce lieu : les hommes et les femmes qui ont œuvré sur le site, les sources d’approvisionnement, la production et sa diffusion, etc. En parallèle, le travail d’inventaire du patrimoine vient enrichir la connaissance des bâtiments, verrerie et châteaux successifs de la famille de Solages, car même s’il reste peu sur site, la documentation existante permet de préciser leur évolution et adaptation.

Par Laurence Marchand, responsable du Musée du verre, Communauté de communes Carmausin-Ségala et Sonia Servant, chargée d’étude d’inventaire du patrimoine, CAUE du Tarn

Salle Les Pilotis, L’Endrevié Blaye les Mines Blaye-les-Mines 81400 Tarn Occitanie

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

Communauté de communes Ségala-Carmausin