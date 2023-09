Réunion d’information « Poussières et agriculture : comment protéger sa santé ? » à Frambouhans (25) salle les Maroniers Frambouhans Catégories d’Évènement: Doubs

Frambouhans Réunion d’information « Poussières et agriculture : comment protéger sa santé ? » à Frambouhans (25) salle les Maroniers Frambouhans, 18 octobre 2023, Frambouhans. Réunion d’information « Poussières et agriculture : comment protéger sa santé ? » à Frambouhans (25) Mercredi 18 octobre, 09h45 salle les Maroniers Vous êtes cordialement invité(e) à une réunion d’information MSA, « Poussières et agriculture : comment protéger sa santé ? » : Le mercredi 18 octobre à 10h, à la salle des fêtes de Frambouhans (6 Grande rue). À cette occasion, vous pourrez rencontrer et échanger avec des collègues éleveurs, des professionnels de la santé au travail, et des professionnels de la prévention des risques professionnels. Le repas du midi sera offert. Pour conclure cette journée, une visite du GAEC Cressier Lhomme à Bonnétage est prévue. salle les Maroniers 6 Grande rue, 25140 Frambouhans Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T09:45:00+02:00 – 2023-10-18T15:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Doubs, Frambouhans
Lieu salle les Maroniers Adresse 6 Grande rue, 25140 Frambouhans Ville Frambouhans

