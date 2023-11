Chants du monde et chansons de Noël Salle Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin Catégories d’Évènement: Hallennes-lez-Haubourdin

Nord Chants du monde et chansons de Noël Salle Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin, 9 décembre 2023, Hallennes-lez-Haubourdin. Chants du monde et chansons de Noël Samedi 9 décembre, 19h00 Salle Les Lucioles Sur réservation – ▶️ Tarif Classique : 10€ ▶️ Tarif spécial : 7€ Deux chorales se succèderont sur la scène des Lucioles.

32 choristes, dont le cœur féminin de Mouchin « La Cabora » et l’ensemble vocal mixte de Mouscron « CantAnima.

L’ensemble des recettes seront reversées au profit de la lutte contre le cancer et du Parasport. Ouverture des portes à 19h. Salle Les Lucioles Rue Léon Gambetta, Hallennes Lez Haubourdin Hallennes-lez-Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « concertarchange@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hallennes-lez-Haubourdin, Nord Autres Lieu Salle Les Lucioles Adresse Rue Léon Gambetta, Hallennes Lez Haubourdin Ville Hallennes-lez-Haubourdin Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Salle Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin latitude longitude 50.61279;2.966178

Salle Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hallennes-lez-haubourdin/