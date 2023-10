Cet évènement est passé Les Arts Festival du Brionnais Salle Leonces George , 2 rue Gambetta Chauffailles Catégories d’Évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire Les Arts Festival du Brionnais Salle Leonces George , 2 rue Gambetta Chauffailles, 14 octobre 2023, Chauffailles. Chauffailles,Saône-et-Loire .

2023-10-14 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle Leonces George , 2 rue Gambetta

Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-09 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais Détails Catégories d’Évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Autres Lieu Salle Leonces George , 2 rue Gambetta Adresse Salle Leonces George , 2 rue Gambetta Ville Chauffailles Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Salle Leonces George , 2 rue Gambetta Chauffailles latitude longitude 46.207356;4.33618887

Salle Leonces George , 2 rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauffailles/