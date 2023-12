Thé dansant du GRS de Chauffailles Salle Léonce Georges Chauffailles Catégories d’Évènement: Chauffailles

Début : 2024-02-04

fin : 2024-02-04 . Thé dansant organisé par le GRS de Chauffailles animé par Aurélie et Jérôme Arnaud.

Dimanche 4 février de 15h00 à 20h00 à la Salle Léonce Georges.

Entrée 13 €

Ouvert à tous

Attention ! Places limitées à 300 personnes.

Pas de réservation.

Une consommation ( thé ou café ) offerte. EUR.

Salle Léonce Georges avenue Gambetta

Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

