Soirée dîner / chansons avec les Caux’pains en Scène Salle Léon Lelièvre Hautot-Saint-Sulpice, 25 novembre 2023, Hautot-Saint-Sulpice.

Hautot-Saint-Sulpice,Seine-Maritime

L’association des Cousins du Nouveau Monde de la commune d’Hautot-Saint-Sulpice vous propose une soirée dîner / chansons avec les Caux’pains sur Scène..

2023-11-25 19:00:00

Salle Léon Lelièvre

Hautot-Saint-Sulpice 76190 Seine-Maritime Normandie



The Cousins du Nouveau Monde association in Hautot-Saint-Sulpice invites you to an evening of dinner and song with Les Caux?pains sur Scène.

La asociación Cousins du Nouveau Monde de Hautot-Saint-Sulpice ofrece una velada de cena y canción con Les Caux?pains sur Scène.

Die Vereinigung der Cousins der Neuen Welt der Gemeinde Hautot-Saint-Sulpice bietet Ihnen einen Abend mit Abendessen und Chansons mit den Caux?pains sur Scène.

