LES BALCONS DE DABO – 19E ÉDITION Salle Léon IX Dabo, 11 août 2024, Dabo.

Dabo,Moselle

Rando-raid VTT dédiée aux amateurs de grands espaces.

Salut les courageux descendeurs, salut les valeureux grimpeurs ! RDV en 2024 pour la 19e édition des Balcons de Dabo !

Dabo : une nature brute et sauvage composée de rochers gréseux dont certains semi-troglodytiques, de points de vue magnifiques, de ruisseaux à l’eau limpide et fraîche, d’arbres majestueux, d’herbe grasse et dense, de fougères verdoyantes, de senteurs enivrantes, de couleurs époustouflantes… et bien sûr des singles sablonneux parmi les plus beaux et les plus ludiques du Grand-Est…. Adultes

Dimanche 2024-08-11 fin : 2024-08-11 . .

Salle Léon IX

Dabo 57850 Moselle Grand Est



Mountain bike trekking for lovers of the great outdoors.

All hail the brave downhillers and all hail the brave climbers! See you in 2024 for the 19th Balcons de Dabo!

Dabo: a raw, untamed nature of sandstone rocks, some of them semi-troglodytic, magnificent viewpoints, streams with clear, fresh water, majestic trees, thick, fat grass, verdant ferns, intoxicating scents, breathtaking colors… and of course, some of the most beautiful and fun sandy singles in the Grand-Est…

Una ruta en bicicleta de montaña para los amantes de la naturaleza.

Aclamamos a los valientes del descenso y de la escalada Nos vemos en 2024 para la 19ª edición de los Balcons de Dabo

Dabo: un paisaje crudo y salvaje de rocas de arenisca, algunas de ellas semitrogloditas, magníficos miradores, arroyos de agua clara y fresca, árboles majestuosos, hierba espesa y gorda, helechos verdes, olores embriagadores, colores que cortan la respiración… y, por supuesto, algunos de los solitarios de arena más bellos y divertidos del Grand-Est…

Mountainbike-Roadtrip, der den Liebhabern großer Landschaften gewidmet ist.

Hallo, mutige Abfahrer, hallo, tapfere Kletterer! RDV im Jahr 2024 für die 19. Ausgabe der Balcons de Dabo!

Dabo: eine raue und wilde Natur mit Sandsteinfelsen, von denen einige halbtroglodytisch sind, herrlichen Aussichtspunkten, Bächen mit klarem und frischem Wasser, majestätischen Bäumen, saftigem und dichtem Gras, grünen Farnen, betörenden Düften, atemberaubenden Farben… und natürlich sandigen Singletrails, die zu den schönsten und spielerischsten des Grand-Est gehören…

Mise à jour le 2023-10-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG