Concert Orchestre à Vent du Mont-Blanc Salle Léon Curral – Cultur(r)al SALLANCHES Catégorie d’Évènement: SALLANCHES Concert Orchestre à Vent du Mont-Blanc Salle Léon Curral – Cultur(r)al SALLANCHES, 10 février 2024, SALLANCHES. Concert Orchestre à Vent du Mont-Blanc Samedi 10 février 2024, 20h30 Salle Léon Curral – Cultur(r)al Notre 2ème Concert ! Cette année retrouvez l’Orchestre à Vent du Mont-Blanc dans le conte musical interactif « Et Si » en compagnie de nos deux artistes invités Simon Fache et Grég Allaeys. Nous vous donnons également rendez-vous pour notre dernière représentation de ce Conte musical interactif : Dimanche 11 Février 2024 à la Maison des Arts du Léman à Thonon-les-Bains Plus d’info sur : https://ufm74.opentalent.fr/stage-musical-du-mont-blanc-2023 Salle Léon Curral – Cultur(r)al 213 avenue Albert Gruffat , 74700 SALLANCHES SALLANCHES [{« link »: « https://ufm74.opentalent.fr/stage-musical-du-mont-blanc-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

