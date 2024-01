BIENVENUE AU BEL AUTOMNE SALLE L’EOLIENNE Arnage, samedi 6 avril 2024.

Une succession d’instants hilarants et gonflés de tendresse – L’Echo Républicain Un spectacle brillant – Le Dauphiné LibéréVous avez aimé « les Pompes funèbres Bémot » en début de saison ? La compagnie Cavalcade revient pour une seconde dose d’humour et d’humanité.En parcours de PMA depuis 6 ans, Virginie, aide-soignante en maternité, vient d’être mutée à la maison de retraite « le Bel Automne » à sa demande. Elle y apprivoise ses nouvelles fonctions et ses nouveaux collègues : l’aide-soignante au grand cœur, le médecin pince-sans-rire, l’infirmière misanthrope, la directrice hystéro-maternante, l’animatrice névrosée…Elle y fait la connaissance des résidents et de leur singularité : Monsieur Lubeau et son infaillible libido, l’indomptable et odieuse Madame Promain, l’hypocondriaque Monsieur Seguin et sa vénération pour Jeanne Calment, la centenaire dopée à l’optimisme, Monsieur Jubier et son éternelle intelligence….Un concentré de vie(s), un tourbillon jubilatoire et émouvant, où 20 personnages, 4 comédiens nous entraînent dans irrésistible immersion en maison de retraite.Tout public. Durée 1h30.

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

SALLE L’EOLIENNE 67, RUE DES COLLEGES 72230 Arnage 72