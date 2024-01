ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES SALLE L’EOLIENNE Arnage, vendredi 15 mars 2024.

Avez-vous déjà imaginé être coincé dans un ascenseur avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous ? L’un n’entend pas, l’autre ne comprend pas la Langue des Signes. Et vous ? Les langues (LSF et français parlé) se superposent et se télescopent. Elles ont chacune leur logique, leur humour et leur propre point de vue. Anthony et Denis ne racontent pas les mêmes choses, ne se traduisent pas mutuellement. L’ascenseur est comme un ring où se déroule une joute absurde entre un entendant et un sourd, aussi bavard l’un que l’autre ! On ne parle pas avec des moufles est un spectacle à deux facettes.Les interactions entre ces deux naufragés d’ascenseur nous aident à « presque » comprendre celui qui ne parle pas notre langue.Le duo s’appuie sur les personnalités des deux interprètes, comme Deux « one man show » simultanés et incroyablement synchronisés qui cohabitent dans les 4 m² de l’ascenseur.Dans cette séquestration imposée leur vocabulaire commun est le mouvement. Anthony et Denis partent loin dans leur imaginaire propre, leur humour spécifique (très différent en français et en LSF) mais ils sont toujours reliés et unis par le mouvement.La complicité et l’écoute entre ces 2 solistes qui se moquent allégrement l’un de l’autre donnent tout son sens au duo.Tout public (accessible dès 8 ans). Durée prévue : environ 1h 03 min. et 51 sec.

Tarif : 9.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE L’EOLIENNE 67, RUE DES COLLEGES 72230 Arnage 72