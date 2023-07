Cours d’essai de Yoga Salle leo lagrange Naintré, 7 juillet 2023, Naintré.

Cours d’essai de Yoga Vendredi 7 juillet, 19h00 Salle leo lagrange

Vendredi 7 juillet, Élina vous propose une séance d’essai de Yoga VINYASA pour découvrir cette activité. Rendez-vous à Naintré de 19h à 20h15 !

Gratuit pour les adhérents MJC – sur inscription.

Salle leo lagrange 1 rue gustave Courbet naintre Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 30 60 13 »}, {« type »: « email », « value »: « mjc.naintre@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjcnaintre.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:30:00+02:00

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:30:00+02:00

yoga sport

MJC de Naintré