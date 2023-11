La Belle et la Bête Salle Léo Lagrange Lormont, 20 décembre 2023, Lormont.

La Belle et la Bête Mercredi 20 décembre, 19h30 Salle Léo Lagrange Entrée gratuite. Réservation conseillée

C’est un défi un peu fou : monter la comédie musicale La Belle et la Bête avec tous les élèves de l’école !

Dans une version inédite, une centaine de comédiens, chanteurs et danseurs évoluent sur scène, accompagnés par un grand orchestre live.

Il se pourrait bien que l’histoire que l’on connaît tous vous emmène hors des sentiers battus, dans un décor inspiré des lieux emblématiques de Lormont, à la frontière entre le monde réel et un univers fantastique, emprunt de magie… Une adaptation féerique et moderne qui émerveillera petits et grands !

Séance à 19h00

Comédie musicale Ecole municipale de musique

© Bast