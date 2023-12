2e Convention du disque et de la BD Salle Léo Lagrange Châteaudun Catégories d’Évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir 2e Convention du disque et de la BD Salle Léo Lagrange Châteaudun, 4 février 2024, Châteaudun. Châteaudun Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00 Rendez-vous dimanche 4 février de 9h00 à 17h00 à la salle Léo Lagrange pour la 2e convention du disque et de la BD organisée par l’association Virgin Vinyl. Au programme : vente de vinyles, CD, k7 et BD par des exposants passionnés. Buvette et restauration sur place..

Salle Léo Lagrange

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

