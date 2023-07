Salon des Beaux Arts Salle Léo Lagrange Beaumont-sur-Oise Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Oise

Val-d'Oise Salon des Beaux Arts Salle Léo Lagrange Beaumont-sur-Oise, 17 septembre 2023, Beaumont-sur-Oise. Salon des Beaux Arts Dimanche 17 septembre, 10h00 Salle Léo Lagrange Salon annuel de la société des Beaux arts de Beaumont sur Oise Salle Léo Lagrange 7 rue Léon Godin 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 villedebeaumontsuroise Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Salle Léo Lagrange Adresse 7 rue Léon Godin 95260 Beaumont-sur-Oise Ville Beaumont-sur-Oise Departement Val-d'Oise Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Salle Léo Lagrange Beaumont-sur-Oise

Salle Léo Lagrange Beaumont-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-sur-oise/