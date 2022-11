Cas de Farce Majeure Salle l’Entre-Fêtes Garchizy Catégories d’évènement: Garchizy

Cas de Farce Majeure Salle l’Entre-Fêtes, 25 novembre 2022, Garchizy. Cas de Farce Majeure Vendredi 25 novembre, 20h30 Salle l’Entre-Fêtes Pièce de théâtre : « Cas de Farce Majeure » pièce de Jacky Goupil interprétée par la Troupe Mise en Scène Salle l’Entre-Fêtes Av. de la République, 58600 Garchizy Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:mairie.garchizy@wanadoo.fr »}, {« link »: « http://www.garchizy.fr »}] Cas de Farce Majeure Pièce de théâtre Pièce de Jacky Goupil

Interprétée par la Troupe Mise en Scène

Vendredi 25 novembre à 20h30

Salle de l’Entre-Fêtes à Garchizy

Tarif : 8 € Renseignements :

Tél. : 03 86 58 86 31

mairie.garchizy@wanadoo.fr

www.garchizy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-11-25T22:00:00+01:00

