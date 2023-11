Soirée conférence et animation Salle l’Entr’ Acte Orchamps-Vennes Catégories d’Évènement: Doubs

Orchamps-Vennes Soirée conférence et animation Salle l’Entr’ Acte Orchamps-Vennes, 28 novembre 2023, Orchamps-Vennes. Orchamps-Vennes,Doubs .

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . EUR.

Salle l’Entr’ Acte

Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-08 par COORDINATION DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Orchamps-Vennes Autres Lieu Salle l'Entr' Acte Adresse Salle l'Entr' Acte Ville Orchamps-Vennes Departement Doubs Lieu Ville Salle l'Entr' Acte Orchamps-Vennes latitude longitude 47.1297;6.52513

Salle l'Entr' Acte Orchamps-Vennes Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orchamps-vennes/