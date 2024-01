ODEIA salle lein roch Kergrist-Moëlou, dimanche 24 mars 2024.

ODEIA Pour ce 3ème opus, le groupe Odeia s’intéresse au thème des larmes, celles qui font pleurer, celles qui font rire, celles qui libèrent, celles qui rassemblent. Dimanche 24 mars, 17h00 salle lein roch Tarif plein 10 € | Tarif réduit 8 €

– Il pleut –

Pour ce 3ème opus, le groupe Odeia s’intéresse au thème des larmes, celles qui font pleurer, celles qui font rire, celles qui libèrent, celles qui rassemblent. Violon, violoncelle, guitares et contrebasse font vibrer la corde sensible, et révèlent la voix puissante, grave ou joyeuse, pleine de larmes ou de piquants de la chanteuse Elsa Birgé. Pour ce nouveau répertoire, Odeia s’est entouré des compositeurs contemporains Jean-François Vrod et Karl Naegelen aux influences traditionnelles ou baroques, et revisite ainsi des airs et lamentations de Scarlatti, Vivaldi et Dowland, ou des musiques traditionnelles du centre de la France, de Grèce et d’Italie. Sortez vos parapluies, il va pleurer !

Elsa BIRGÉ : chant

Lucien ALFONSO : violon

Karsten HOCHAPFEL : violoncelle, guitares

Pierre-Yves LE JEUNE : contrebasse

Karl NAEGELEN : composition

Jean-François VROD : composition

Samuel MARY : création lumière

Julien CLIMENT : création son

www.odeiamusic.com

En partenariat avec Maen Gwenn et La Fiselerie

salle lein roch 22110, kergrist-moëlou Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

Bretagne Centre Bretagne