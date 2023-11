Souffle ! – Cie Charabia salle lein roch Kergrist-Moëlou, 13 décembre 2023, Kergrist-Moëlou.

Souffle ! – Cie Charabia Mercredi 13 décembre, 15h00 salle lein roch Tarif 5 € | Dès 6 ans | 35 min

Goûter offert aux enfants à l’issue de la représentation

En partenariat avec Maen Gwenn

Souffle ! invite le public à se lover sur des îlots douillets, au coeur d’un espace immersif vibrant de son et de lumière, avec l’intention d’offrir un moment d’écoute intemporelle, en résonance avec la curiosité sonore des tout-petits et des plus grands.

L’envie de célébrer la richesse et la vitalité du souffle s’est imposée à l’artiste Mathilde Lechat.

Apaisée ou en alerte, elle joue avec les dimensions imaginaires de son souffle intérieur, qu’elle transpose à l’extérieur en une traversée poétique, tout à la fois espiègle, sauvage, intime et créative, en circulant tout près et tout autour des spectateurs.

Mathilde LECHAT : interprétation, conception artistique, composition, écriture

Laurent DUPONT : regard extérieur

Albane AUBRY et Stéphanie GAILLARD : regard chorégraphique

Mathieu ROCHE : spatialisation sonore

Sara LEBRETON : mise en lumière

Ronan MÉNARD : scénographie et construction décor

Jérôme BLIN : création images

Cécile PELLETIER : costumes

www.ciecharabia.com

salle lein roch 22110, kergrist-moëlou Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

