Rachele Andrioli e Rocco Nigro // Crimi salle lein roch, 3 février 2023, Kergrist-Moëlou.

Rachele Andrioli e Rocco Nigro // Crimi Vendredi 3 février, 20h30 salle lein roch

Tarif plein : 10 € // Tarif réduit : 8 €

Viva Italia !

salle lein roch 22110, kergrist-moëlou Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

RACHELE ANDRIOLI e ROCCO NIGRO

Rachele Andrioli et Rocco Nigro tissent leur dialogue à partir de sonorités épurées, la voix profonde habitée de la première se mêlant à l’accordéon du second, parfois avec le soutien d’un tambourin. Le duo trouve sa source dans les tarentelles des Pouilles, les chagrins du fado ou les plaintes d’Europe de l’Est, et interprète ces romances avec la sincérité la plus nue, témoignant d’autant d’exigences que de passion.

Rachele ANDRIOLI : chant, tambourins

Rocco NIGRO : accordéon

CRIMI

Avides de rencontres et d’histoires des quatre coins du monde, les Crimi nous embarquent pour un road-trip où la radio du bus passerait un funk qui serait rythmé vocalement par le raï Algérien. La manière pour Julien Lesuisse, chanteur du quartet de clamer son amour pour les musiques méditerranéennes.

«Crimi rocke, jazze, se nourrit de l’esprit de la Sicile en lui injectant l’engrais du raï. Ce projet a jailli du cœur de Julien Lesuisse, chanteur et saxophoniste du collectif lyonnais Mazalda qui depuis 20 ans explore les sensibilités musicales du monde en y injectant une bonne humeur des plus groovy. Avec Crimi il va au coeur de ses racines et de ses passions.»

Benjamin Minimum, Médiapart, 16 juillet 2021.

Julien LESUISSE : voix, saxophone, ewi

Cyril MOULAS : guitare

Brice BERRERD : basse

Bruno DUVAL : batterie

En partenariat avec La Fiselerie et Maen Gwenn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:30:00+01:00

2023-02-03T23:00:00+01:00

Marion Bornaz