Tarif unique 5 € | Goûter offert à l’issue de la représentation

// MUSIQUES POUR BALEINES, CONTREBASSE ET CLARINETTES // salle lein roch 22110, kergrist-moëlou Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne Aquaphonique convoque le conte, le dessin et la musique pour une plongée poétique dans les fonds marins. C’est le récit d’un voyage fantastique sous la mer à la rencontre d’une baleine qui veut partager avec les humains la joie de danser et de chanter avec son petit baleineau.

Les thématiques du récit abordent la rencontre avec l’autre, l’importance d’entreprendre des parcours parfois inconnus, en quête de nouveaux savoirs. Aquaphonique célèbre ainsi la beauté de la faune marine avec le lien d’amour entre la mère baleine et son petit baleineau ainsi que l’universalisme de la musique. Tommaso MONTAGNANI : contrebasse, narration et illustrations

Jean-Baptiste BERGER : clarinettes, synthétiseurs, lumières

Caroline CHAUDRÉ : mise en scène DÈS 3 ANS

40 MINUTES Séance scolaire le mardi 6 décembre En partenariat avec Maen Gwenn

