Marche-Course Rose de la Côte de Nacre Salle Legoupil Ouistreham, 8 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

À l’occasion d’Octobre Rose, mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein à l’initiative de la Ligue contre le cancer, la Ville de Ouistreham Riva-Bella, en partenariat avec les Villes de Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Saint-Aubin d’Arquenay, organise une marche-course le dimanche 8 octobre 2023.

LES PARCOURS : MARCHE OU COURSE, AU CHOIX !

Quatre parcours sont proposés (6 km marche, 10 km marche, 6 km en course à pied et marche nordique), avec le concours des associations ouistrehamaises et de partenaires locaux.

La somme totale des dons récoltés sera remise au Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

Le jour de la course-marche, un échauffement de 30 minutes est prévu à 9h et départ à 9h30, à la salle G. Legoupil, avenue du Général Leclerc, à Ouistreham Riva-Bella.

Chaque participant est automatiquement inscrit à une tombola avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous à 12h à la salle G. Legoupil pour les résultats.

Toutes les modalités d’inscription à consulter ici..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 12:00:00. .

Salle Legoupil

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



To mark Pink October, the month of mobilization for breast cancer screening initiated by the Ligue contre le cancer, the town of Ouistreham Riva-Bella, in partnership with the towns of Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer and Saint-Aubin d?Arquenay, is organizing a walk-run on Sunday, October 8, 2023.

THE ROUTES: WALK OR RUN, YOUR CHOICE!

Four routes are on offer (6 km walk, 10 km walk, 6 km run and Nordic walk), with the support of Ouistreham associations and local partners.

The total amount raised will be donated to the Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

On the day of the run/walk, a 30-minute warm-up is scheduled for 9am, with departure at 9:30am, at the Salle G. Legoupil, avenue du Général Leclerc, Ouistreham Riva-Bella.

Each participant is automatically entered in a tombola with numerous prizes to be won. See you at 12 noon at the Salle G. Legoupil for the results.

For full registration details, click here.

Con motivo del Octubre Rosa, mes del cribado del cáncer de mama organizado por la Liga contra el cáncer, la ciudad de Ouistreham Riva-Bella, en colaboración con las ciudades de Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer y Saint-Aubin d’Arquenay, organiza una marcha-corrida el domingo 8 de octubre de 2023.

LOS RECORRIDOS: CAMINAR O CORRER, ¡TÚ ELIGES!

Se proponen cuatro recorridos (6 km a pie, 10 km a pie, 6 km corriendo y marcha nórdica), con la ayuda de asociaciones y colaboradores locales.

El importe total recaudado se donará al Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

El día de la carrera/marcha, habrá un calentamiento de 30 minutos a las 9.00 h, seguido de una salida a las 9.30 h, en la Salle G. Legoupil, avenue du Général Leclerc, Ouistreham Riva-Bella.

Todos los participantes entrarán automáticamente en una tómbola con numerosos premios. Nos vemos a las 12.00 horas en la Salle G. Legoupil para conocer los resultados.

Para más información sobre la inscripción, haga clic aquí.

Anlässlich des Rosa Oktobers, dem Monat der Mobilisierung für die Brustkrebsvorsorge auf Initiative der Ligue contre le cancer, organisiert die Stadt Ouistreham Riva-Bella in Partnerschaft mit den Städten Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer und Saint-Aubin d’Arquenay am Sonntag, den 8. Oktober 2023, einen Marsch und Lauf.

DIE STRECKEN: WANDERN ODER LAUFEN, NACH WAHL!

Es werden vier Strecken angeboten (6 km Walking, 10 km Walking, 6 km Laufen und Nordic Walking), die von Vereinen aus Ouistreham und lokalen Partnern unterstützt werden.

Die Gesamtsumme der gesammelten Spenden wird dem Departementskomitee der Krebsliga übergeben.

Am Tag des Laufs und der Wanderung ist um 9 Uhr eine 30-minütige Aufwärmphase vorgesehen, Start ist um 9.30 Uhr im Saal G. Legoupil, avenue du Général Leclerc, in Ouistreham Riva-Bella.

Jeder Teilnehmer nimmt automatisch an einer Tombola teil, bei der es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt. Wir treffen uns um 12 Uhr in der Salle G. Legoupil für die Ergebnisse.

Alle Anmeldemodalitäten finden Sie hier.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité