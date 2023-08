Danses d’Irlande Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) Danses d’Irlande Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63), 24 mars 2024, . Danses d’Irlande Dimanche 24 mars 2024, 09h30 Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) 20 à 45 € Suite du programme de danses d’Irlande débuté samedi. Recevoir Sean Leyden à la St Patrick (à une semaine près), l’ambiance sera au rendezvous….Musiques qui invitent à rentrer dans les danses relativement simples de Ceili et aussidans les sets grâce aux explications et démonstrations dont Sean a une parfaitemaîtrise. N’hésitez pas, venez danser au son de cette musique entraînante. Des boissons et « en-cas » seront proposés par Clermonde-Danses au cours de temps de pause ainsi que le moment convivial autour de l’apéro. Les tarifs évoluent en fonction de la date d’inscription, de l’adhésion ou non à la ligue de l’enseignement, d’un statut de précarité….. Participation souhaitable sur le week-end complet (pas de réduction si présence qu’à un seul des deux temps de danses). Pour plus de renseignements et pour obtenir un bulletin d’inscription adressez vous à : clermonde-danses@mailo.com source : événement Danses d’Irlande publié sur AgendaTrad Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) 9, Rue Louise Michel

