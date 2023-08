Danses d’Irlande Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) Danses d’Irlande Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63), 23 mars 2024, . Danses d’Irlande Samedi 23 mars 2024, 14h30 Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) 20 à 45 € Recevoir Sean Leyden à la St Patrick (à une semaine près), l’ambiance sera au rendezvous….Musiques qui invitent à rentrer dans les danses relativement simples de Ceili et aussidans les sets grâce aux explications et démonstrations dont Sean a une parfaitemaîtrise. N’hésitez pas, venez danser au son de cette musique entraînante. Nous aurons la possibilité de manger sur place le samedi soir. Le principe est celui du repas partagé où chacun(e) amène un plat (salé, ou sucré), boisson et nous fonctionnons en « auberge espagnole ». Chacun amène son couvert complet .Par contre, pas de repas sur place le dimanche après le stage. Des boissons et « en-cas » seront proposés par Clermonde-Danses au cours de temps de pause ainsi que le moment convivial autour de l’apéro. Les tarifs évoluent en fonction de la date d’inscription, de l’adhésion ou non à la ligue de l’enseignement, d’un statut de précarité….. Participation souhaitable sur le week-end complet (pas de réduction si présence qu’à un seul des deux temps de danses). Pour plus de renseignements et pour obtenir un bulletin d’inscription adressez vous à : clermonde-danses@mailo.com source : événement Danses d’Irlande publié sur AgendaTrad Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) 9, Rue Louise Michel

