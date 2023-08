Danses d’Israël Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63), 25 novembre 2023, .

Danses d’Israël Samedi 25 novembre, 14h30 Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) 20 à 45 €

Nous accueillons une nouvelle fois avec grand plaisir, Christine, qui sait si bien nous faire partager ces belles danses d’Israël. Des danses simples à celles plus complexes, tous les danseurs trouveront du plaisir à participer. Ce stage ne s’adresse pas non plus à des débutants : les pas, l’orientation dans la danse pouvant apporter une certaine difficulté….. c’est ce qui en fait la richesse. Une chose est sûre les musiques sont toujours un régal pour l’oreille.

Nous aurons la possibilité de manger sur place le samedi soir. Le principe est celui du repas partagé où chacun(e) amène un plat (salé, ou sucré), boisson et nous fonctionnons en « auberge espagnole ». Chacun amène son couvert complet .Par contre, pas de repas sur place le dimanche après le stage. Des boissons et « en-cas » seront proposés par Clermonde-Danses au cours de temps de pause ainsi que le moment convivial autour de l’apéro.

Les tarifs évoluent en fonction de la date d’inscription, de l’adhésion ou non à la ligue de l’enseignement, d’un statut de précarité….. Participation souhaitable sur le week-end complet (pas de réduction si présence qu’à un seul des deux temps de danses).

Pour plus de renseignements et pour obtenir un bulletin d’inscription adressez vous à :

clermonde-danses@mailo.com

Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) 9, Rue Louise Michel

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

