Danses des Balkans & Klezmer Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63)

Danses des Balkans & Klezmer Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63), 21 janvier 2023, . Danses des Balkans & Klezmer Samedi 21 janvier 2023, 14h30 Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63)

de 20 à 45 €

organisé par Clermonde-Danses Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63) 9, Rue Louise Michel Salle Leclanché, 63100 Clermont-Ferrand, France [{« link »: « mailto:clermonde-danses@mailo.com »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/e/38259 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] Patricia affectionne les Danses du Monde et tout particulièrement les danses d’Europe de l’Est, les danses Klezmer… Elle partage et communique ce plaisir avec bonheur. Débordante d’énergie, attentive à toutes et tous ce stage s’adresse à ceux qui veulent découvrir et enrichir leur répertoire. Les tarifs varient en fonction de la date d’inscription, du statut (adhérent Ligue de l’enseignement ou non, étudiant, chômeur, date d’inscription…). Les tarifs s’appliquent au week-enc complet. Ce stage s’adresse à tous les niveaux de pratique L’association Clermonde-Danses vous proposera des temps de pause avec boissons et petits en-cas. Nous aurons la possibilité de manger sur place le samedi soir . Le principe est celui du repas partagé où chacun(e) amène un plat (salé, ou sucré), boisson et nous fonctionnons selon le principe de « l’auberge espagnole ». Vous êtes intéressé(e)…. Merci de contacter clermonde-danses@mailo.com source : événement Danses des Balkans & Klezmer publié sur AgendaTrad

