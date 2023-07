Exposition et diffusion de films Salle LEBRUN Fère-en-Tardenois Catégories d’Évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois Exposition et diffusion de films Salle LEBRUN Fère-en-Tardenois, 16 septembre 2023, Fère-en-Tardenois. Exposition et diffusion de films 16 et 17 septembre Salle LEBRUN ENTREE LIBRE Exposition de photos et diffusion de films retraçant les évènements sportifs férois au fil du temps. Salle LEBRUN Rue Moreau Nélaton – 02130 FERE EN TARDENOIS Fère-en-Tardenois Le Petit Moulin Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 RVT Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Fère-en-Tardenois Autres Lieu Salle LEBRUN Adresse Rue Moreau Nélaton - 02130 FERE EN TARDENOIS Ville Fère-en-Tardenois Departement Aisne Lieu Ville Salle LEBRUN Fère-en-Tardenois

Salle LEBRUN Fère-en-Tardenois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fere-en-tardenois/